GAZİANTEP 61 yıl sonra cezaevi kütüphaneye dönüşüyor
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GAZİANTEP 61 yıl sonra cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

61 yıl sonra cezaevi kütüphaneye dönüşüyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 61 yıldır faaliyet gösteren Kapalı Ceza İnfaz kurumu kapatılmasının ardında restorasyon çalışmaları ile kütüphane olarak hizmet verecek.

18.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:31

61 yıl sonra cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 61 yıldır faaliyet gösteren Kapalı Ceza İnfaz kurumu kapatılmasının ardında restorasyon çalışmaları ile kütüphane olarak hizmet verecek.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşta faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevi bundan böyle kitaplarla buluşarak kütüphane olarak hizmet verecek. Cezaevinde bir koğuş eski halini korurken, diğer koğuşlar ise kitaplarla dolacak. Kütüphene olarak restırasyonu yapılan cezaevinin kapatıldığı günlerde İslahiye'de yaşayan annesi Sebiha Bali'yi kaybeden İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, annesinin adını taşıyacak bir kütüphaneye dönüştürmek isteği üzerine Gaziantep Valiliğinden düzenlenen törenle protokolle eski cezaevinde restorasyon çalışmaları başladı.

GAZİANTEP 61 yıl sonra cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

Kaynak: DHA

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