Gaziantep 6. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı - İşkur Genel Müdürü Uzunkaya

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, son 16 yılda Türkiye'nin gösterdiği başarının ikinci bir örneğini ortaya koymanın mümkün olmadığını belirterek, "OECD rakamları da bu iddiamızı doğruluyor" dedi.

Uzunkaya, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen "Gaziantep 6. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı"nın açılışında, istihdam meselesinin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın konusu olduğunu söyledi.

İşsizlikle mücadele ve istihdam konusundaki başarının ülkelerin uluslararası arenadaki başarısını da ortaya çıkaracağını anlatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Son 16 yıllık süreçte Türkiye'nin gösterdiği başarının ikinci bir örneğini ortaya koymak mümkün değil. OECD rakamları da bu iddiamızı doğruluyor. 2018 yılı rakamları ortaya çıktığında yine açık ara farkla önde olacağını göreceksiniz. 2007-2017 yılları arasında iş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'daki 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin. İş gücü piyasası 160 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. İş gücü piyasası 31 milyon olan Türkiye'nin istihdamı ise 7,5 milyondur. Bu başarılar, tesadüflerin sonucu değildir. Gece gündüz çalışmaların sonucudur."

Uzunkaya, Gaziantep'in Türkiye'deki istihdamın da önemli kısmını gerçekleştirdiğini, bu yüzden Gazianteplilerin büyük bir alkışı hak ettiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise istihdam konusunda da kentin iddialı olduğunu ifade etti.

İstihdamı geliştirmek için ailelere de görevler düştüğünü dile getiren Gül, meslek liselerinin geliştirilerek öğrenci ve veli ilgisinin artırılmasına vesile olmak istediklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu benimsediklerini, bu anlamda engelli, genç ve kadınların istihdamı konusunda belediye olarak hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de üniversite yerleşkesinde İŞKUR Danışma Ofisi bulunan nadir üniversitelerden birisi olduklarını, bu sayede gençlerin iş imkanlarıyla tanıştıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR'dan mezun olup iş hayatına atılan ve başarılı olan gençlere teşekkür belgeleri sunuldu.

Kaynak: AA