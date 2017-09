Gaziantep 4 Mevsim Fotoğraflanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "4 Mevsim Gaziantep: İlkbahar-Yaz Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın ilkbahar-yaz bölümü için 25 Haziran'da başlayan başvurular, 15 Eylül'de sona erecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde "4 Mevsim Gaziantep: İlkbahar- Yaz 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması" 2 aşamalı, 4 ayrı mevsim için 2 ayrı kategoriden oluşuyor.



Türkiye'de, alanında ilk olduğu belirtilen yarışmanın ilkbahar-yaz bölümü için 25 Haziran'da başlayan başvurular, 15 Eylül'de sona erecek. Yarışmaya Gaziantep'in tarihi ve turistlik yerleri ilkbahar ve yaz aylarında fotoğraflayanlar katılabilecek.



Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Gaziantep'in fotoğraf arşivini zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışma, her yaştan fotoğraf meraklısıyla buluşacak. "4 Mevsim Gaziantep – İlkbahar-Yaz Ulusal Fotoğraf Yarışması", 4 Mevsim Gaziantep – İlkbahar (Renkli veya Siyah-Beyaz) ve 4 Mevsim Gaziantep – Yaz (Renkli veya Siyah-Beyaz) Sayısal (Dijital) kategorisi olmak üzere iki bölümden oluşuyor.



Büyükşehir Belediyesi için önemli bir arşiv niteliğindeki yarışmanın ilk bölümünde dereceye girenler 25 Eylül'de açıklanacak.



Dereceye giren çalışmalar parayla ödüllendirilecek.