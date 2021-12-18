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GAZİANTEP - 3 lüks otomobil yandı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te park halindeki 3 lüks otomobilde yangın çıktı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park halindeki 3 lüks otomobilde yangın çıktı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi 55. Sokak'ta park halindeki bir otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Yangın, otomobilin yanındaki iki araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP - 3 lüks otomobil yandı

GAZİANTEP - 3 lüks otomobil yandı

GAZİANTEP - 3 lüks otomobil yandı

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