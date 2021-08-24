Gaziantep, 3 lezzetin daha tescilini aldı
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Gaziantep, 3 lezzetin daha tescilini aldı

Gaziantep, 3 lezzetin daha tescilini aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolması" nın coğrafi işaretini aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep'in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolması" nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi sağlandı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 16 Ağustos 2021 tarihli ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ayrıca Gaziantep'te Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından başvurusu gerçekleştiren "Antep Cağırtlak Kebabı"nın coğrafi işaret tescili de yer aldı.

Kaynak: Bültenler

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