GAZİANTEP 3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı
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GAZİANTEP 3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağı öncesi kapatılan iş yerinde mahsur kalan kedi, sesini duyanlar tarafından kurtarıldı.

26.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:41

3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağı öncesi kapatılan iş yerinde mahsur kalan kedi, sesini duyanlar tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde mobilya mağazası bulunan Yahya Aydın, 3 gün önce işyerini kapatarak evine gitti. Bayram ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Aydın'ın mağazasına kapanmadan önce giren bir kedi mahsur kaldı. Mağazanın bulunduğu bölgeden geçenler, sesini duyarak fark ettikleri kedi için iş yeri sahibi Aydın'ı telefonla aradı. Aydın, geldiği iş yerini açarak kediyi dışarı çıkardı. Bu sırada çevrede bulunan lokanta sahipleri de mahsur kalan kediyi doyurarak su verdi.

GAZİANTEP 3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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