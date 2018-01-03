Gaziantep 2017'de İhracatını Yüzde 6,9 Artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarına göre 2017 yılı Aralık ayında Gaziantep'ten toplam 588 milyon 819 bin dolar ihracat yapıldı.



Geçen yılın Aralık ayına göre ihracatı yüzde 6,9 oranında yükseldi. 2016 yılının Aralık ayında 551 milyon 8 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.



İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, küresel ve bölgesel olumsuzluklara rağmen ihracatın önceki yıla göre yüzde 6,9 artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üretim ve ihracat yapmayı milli görev sayarak bu başarıyı sağlayan sanayicilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.



Gaziantep'in Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller arasında altıncı sırada yer aldığını kaydeden Konukoğlu, "Bu başarıda emeği bulunan sanayicilerimize şükranlarımı sunarım. 2017 yılında Türkiye ekonomisinin sağladığı büyüme başarısı 2018 yılından beklentileri arttırdı. 2018 yılının Türkiye ekonomisi için büyük başarıların yaşanacağı yıl olmasını dilerim" şeklinde konuştu.



2017'nin üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 11,1 oranındaki büyüme ve Türkiye ihracatının önceki yıla göre yüzde 10,2 artışla 157,1 milyar dolara yükselmesi milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamızın sonucudur diyen Konukoğlu, "Sanayiciler olarak, 7/24 çalışarak daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat sloganıyla çalışmaya ver üretmeye devam edeceğiz. Büyüme rakamları gibi ihracatta da yakaladığımız başarı ivmemize hız kesmeden devam etmeliyiz. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünler üreterek, ihraç etmeliyiz. Bunu başarmak için daha çok çaba göstermeli, daha fazla çalışmalıyız. İnşallah üretime verilecek teşviklerle rakamları bu yıl daha da yukarılara çıkarırız" diye konuştu. - GAZİANTEP