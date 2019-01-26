Gaziantep-2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar Düştü, Borsa Yükseldi.

Gaziantep-2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar Düştü, Borsa Yükseldi.

2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar düştü, borsa yükseldi.

GAZİANTEP-2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar düştü, borsa yükseldi. Marketlere bakıyoruz, maalesef fiyatlar üreticinden alındıktan sonra aracılar vasıtası ile tırmandırılıyor. Bunun adı fırsatçılıktır, riyakarlık, tefeciliktir"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak: İHA
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