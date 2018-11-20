Gaziantep 18 Yaşındaki Mehmet Ali'nin Organları 5 Kişiye Umut Olacak

Gaziantep 18 Yaşındaki Mehmet Ali'nin Organları 5 Kişiye Umut Olacak

18 yaşındaki Mehmet Ali'nin organları 5 kişiye umut olacak (2)TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan, 11 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, otopsisinin...

18 yaşındaki Mehmet Ali'nin organları 5 kişiye umut olacak (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan, 11 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarınca alınıp, Nizip'e getirildi. Hz. Ali Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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