GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti
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GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar ettiGAZİANTEP'te, ebeveynleri daha önce boşanan Sena Rumeysa K. (16), babasının yaşadığı 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

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16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti

GAZİANTEP'te, ebeveynleri daha önce boşanan Sena Rumeysa K. (16), babasının yaşadığı 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

'Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Ebeveynleri daha önce boşanan Sena Rümeysa K., babasının yaşadığı Güneykent Mahallesi'ndeki apartmana geldi. Sena Rümeysa K., babasının yanına uğramadan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sena Rümeysa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sena Rümeysa K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, genç kızın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Sena, babasının yaşadığı binanın çatısından atlayıp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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