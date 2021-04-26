GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan, okulu bırakıp tesisatçılık yapmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsa K., dün gece evin balkon korkuluklarına kendisini iple astı. İsa K.'yi iple asılı hareketsiz halde gören komşularının ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI
GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI
GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI
GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:12:06. #1.16#

title