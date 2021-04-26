GAZİANTEP 16 YAŞINDAKİ İSA, EVİN BALKONUNDA KENDİSİNİ ASTI

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GAZİANTEP'te, ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan, okulu bırakıp tesisatçılık yapmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsa K., dün gece evin balkon korkuluklarına kendisini iple astı. İsa K.'yi iple asılı hareketsiz halde gören komşularının ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı