GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
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GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

16 yaşındaki Burak, odasında intihar ettiGAZİANTEP'te, kendisini kilitlediği odasında çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyen lise öğrencisi Burak U. (16), yaşamına son verdi.

16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti

GAZİANTEP'te, kendisini kilitlediği odasında çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyen lise öğrencisi Burak U. (16), yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ailesi ile tartıştığı iddia edilen Burak U., kapıyı üzerine kilitlediği odasında çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Burak U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Burak U.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
GAZİANTEP 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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