Gaziantep 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde tek yürek oldu

GAZİANTEP - Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde 15 Temmuz demokrasi meydanında kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek yürek oldu.

15 Temmuz 2016 yılında asker kılığına giren hain terör örgütü FETÖ mensupları tarafından darbe girişiminin püskürtülmesinin 2. Yıl dönümü Gaziantep'te binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediye ve Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gaziantep 15 Temmuz demokrasi meydanında vatandaşlar ve protokolün katılımıyla kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Dualar edildi. Şahinbey Belediyesi mehteran takımı marşlarıyla vatandaşları coşturdu.

Kutlama programına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, askeri erkan, Sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuzun yeni bir diriliş ve direniş olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz cesaret ve asalettir, 15 Temmuz diriliş ve direniştir, 15 Temmuz 2. Bir İstanbul'un fethidir, 15 Temmuz 2. Bir Çanakkale'dir. İki yıl önce başlayan hain darbeye karşı söz milletindir dediğiniz, her 10 yılda bir darbe bu milletin kaderi değildir dediniz. O gece bütün dünyaya şunu söyledik, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu meydan bileği bükülemeyenlerin meydanıdır. Bu meydan baş veren ama baş eğmeyenlerin meydanıdır. 24 Haziranda da yeni bir şahlanışı yeniden yaptık. Darbe sisteminin yok edildiği vakit Gaziantep vakti, vakit Türkiye vakti dedik, Allah hepinizden razı olsun zafer inananlarındır" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ise, "Biz şuna inanıyoruz sizler var oldukça bu millet damarlarındaki asil kanla bu ülke sonsuza dek yaşayacak. Bugün bu kalabalığı görünce bütün hemşehrilerime teşekkür etmek dışında bir şey söylemiyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, iradelerine sahip çıktıklarını belirterek, "2 yıl önce milletçe bir ihanete uğradık. Ülkemiz bir işgal girişimine uğradı. Milletimizle beraber dik durduk. Acı tecrübeleri yaşamamak için irademize sahip çıktık. Sizler Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız, Allah sizlerden razı olsun. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"15 temmuzda ya ölüm ya istiklal dediniz"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ya istiklal ya ölüm diyerek meydanlara koştuklarını ifade ederek, "15 Temmuz demokrasi milli birlik gününüz geceniz kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizde çok büyük bir ihanet büyük bir kabus üzerimize çöktü. Halkımız, O gece milletini satanlara, onurlarını, tarihlerini satanlara karşı koydular. Onlar bir cemaat adı altında, alnı secdeye değenler adı altında düğmeye basıldığında terörist oldular. Ama biz, ya istiklal ya ölüm diyerek meydanlara koştuk. Allah bizimle beraberdi. Biz kazanan olduk. Allah bize bir daha böyle bir ihanet gecesi yaşatmasın. Dinimizi çok iyi öğreneceğiz. İki yıl önce Gazişehrin evlatları imanlarından aldığı güçle bu demokrasi meydanını doldurdunuz. Geleceğinize sahip çıktınız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 2 sene önce ihanete uğradıklarını belirterek, "2 sene önce bir ihanete uğradık. Ama bu ihanete uğrarken de dostumuzu ve düşmanımızı gördük ve milletimizin büyüklüğünü gördük buna seviniyoruz. Biz halkımıza güveniyoruz. Biz bu ihanete Ankara'da yakalandık. Hemen meclise koştum. İnsanlar oluk oluk meydanlara akıyordu. Allah o geceyi bir daha getirmesin. Bizim vergilerimizle alınan silahların bize karşı kullanılması zorumuza gidiyor. Bundan sonra hiç kimse bu ülke hakkında hesap yapmasın çünkü o gece cevabı bu millet verdi. Şimdi yükselme ve şahlanma zamanıdır" sözcüklerini kullandı.

"Şehit kanıyla sulanan topraklarını kimse vermeyiz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak şehit kanıyla sulanan topraklarını kimse vermeyeceklerini vurgulayarak,"Bu hain darbe girişimin olduğu gece kale gibi bu meydandan ayrılmayan halkıma selam olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuzda hepimiz buradaydık, ya hainler neredeydi. Gaziantep aylarca bu meydana boş bırakmadı tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de, "O ihanet gecesi bende eşim ve oğlumla TBMM'deydim. Orada yaşadığım duygu utanç duygusuydu. Demokrasiyle övünen Batıdan tek bir kınama sesi gelmedi. Sıradan bir coğrafyanın sıradan evlatları değiliz. Yeryüzünün bütün mazlumlarının hamiliği için geldik, sırtımızdaki yük ağırdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında himalayalar gibi durduğunuz sürece yenemeyeceğimiz güç yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diyorum" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, meydanları dolduranlara teşekkür ederek, "15 Temmuzun 2. Yılında aynı birliği gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. 15 Temmuzda liderimiz devlet bahçeli genel merkeze gelmiş bu bir kalkışmadır başaramayacaklar demiştir. İlk tetiği çekendir. Meydanları hainlere dar ettik. Ömer Halis Demir tetiği çekti recep Tayyip Erdoğan tetiği çekti. Yeni kapıda bir ruh yakaladık. 24 Haziranda onların üst akılları bir ittifak kurdular, aklı da Pensilvanya'dan aldılar. Biz ise milletimizle ittifak kurduk ve başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, milletin destanının Çanakkale'de bitmediğini 15 Temmuzda gördüklerini belirterek, "Bu millet çok hain gördü ama asla boyun eğmedi. 15 Temmuzda da bu milletin tanklarıyla saldıranlara vatan sevdalıları dur dedi. Bu milletin destanı Çanakkale'de bitmedi hala yaşıyor. Bunu 15 temmuz gecesi gördük. Bu millet ihaneti affetmez bu millet mesele vatansa gerisi teferruattır. Bu meydanı dolduran insanımız düşmana korku dosta güven veriyor. O gece her şeyi hesaba katan o hainler bu milletin cesaretini hesaba katmamıştır. Allah bu millete bir daha 15 temmuzu yaşatmasın" diye konuştu.