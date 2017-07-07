Gaziantep 107 Çift, '07.07.2017'de Nikah Kıydırdı

Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçesi'nde, '07.07.2017' tarihi için başvuru yapan 107 çiftin nikahı kıyıldı.



Nikahlarını '07.07.2017' tarihine getirmek isteyen çiftler, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. Özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 107 çift sıraya girdi. Bazı çiftlerin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.



Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi. Çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftimizin nikahını kıydık. Nikah sezonu yeni başlıyor. Özellikle yaz aylarında nikah sayısı artıyor, yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017 tarihi dolayısıyla 107 çiftimiz belediyemize evlenmek için başvuruda bulundu. Ayrıca 8 yıldan beri sürdürdüğümüz 'Evlilik Okulu' ile evlenecek çiftlerimize eğitim veriyor. Burada amacımız mutlu aile huzurlu toplum oluşturmak. Eğitimin sonunda çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.



Nikah töreni sonrası mutluluklarını ifade eden çiftler ise, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini ifade etti.