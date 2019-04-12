Gaziantep 10 Dakikada 2 Kadının Telefonunu Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Gaziantep'te, 10 dakika arayla yolda yürüyen 2 kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen 2 Nisan günü polisi arayan B.A. isimli kadın, motosikletli 2 kişinin Barış Mahallesi'nde yürüdüğü sırada cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polise 10 dakika sonra bu kez bölgeye yakın noktadaki Cengiz Topel Mahallesi'nde benzer bir ihbar geldi. S.K. isimli kadın yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişinin cep telefonunu çaldıklarını söyledi. Mağdur 2 kadın ve görgü tanıklarının ifadesinin yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis ekipleri detaylı araştırmasının ardından kapkaç şüphelilerinin O.A. ve M.H.Ö. olduğunu saptadı. 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde yakalandı ve sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA