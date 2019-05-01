Gaziantep 1 Mayıs'ta da Çalıştılar

1 Mayıs'ta da çalıştılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bazı meslek grubu çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda da çalıştı.

İslahiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne rağmen bir çok meslek grubundan işçiler, çalışmaya devam etti. Temizlik işçileri başta olmak üzere; garsonlar, fırıncı ustaları, ayakkabı boyacısı, inşaat işçileri ve hurdacılar gibi meslek guruplarından çalışanlar, bugünü de çalışarak geçirdiler.Temizlik işçilerine çay servisi yapan garson Şirin Tatbak, 1 Mayıs Bayramı olduğunu sizde öğrendim, hepimiz ekmeğimiz ve çocuklarımızın nafakası için çalışmak zorundayız dedi. Demokrasi Parkında Bahar temizliği yapan Temizlik işçilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Vural ise işçilerle birlikte temizlik yaparak, işçilere çay ve simit ikramında bulundu.

Kaynak: DHA