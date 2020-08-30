GAZİANTAP İslahiye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi
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GAZİANTAP İslahiye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi

İslahiye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilediGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi.

30.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:09

İslahiye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olması ile vatandaşlar, camilerde ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Çöl sıcaklarının etkisi altında kalan ilede hava sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. İslahiye'de bugün hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, sıcaklardan bunalanlar Tarihi Dervişiye Camisi'ne ve parklara akın etti. Ağaçların altında çimlere uzanan ya da banklara oturan kent sakinlerinde bazıları da parkta ağaçların sulayan hortumla başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştılar.

GAZİANTAP İslahiye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

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