GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
Kurban pazarından görüntüler Pazarlık yapılması, araçlarla hayvan nakli yapılması Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelinin bilgilendirmeleri, denetimleri Küçükbaş hayvan satıcısı ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde besicilerin kurbanlık...
Kurban pazarından görüntüler
Pazarlık yapılması, araçlarla hayvan nakli yapılması
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelinin bilgilendirmeleri, denetimleri
Küçükbaş hayvan satıcısı ile röportaj
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde besicilerin kurbanlık satışları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek