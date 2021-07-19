GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

Kurban pazarından görüntüler Pazarlık yapılması, araçlarla hayvan nakli yapılması Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelinin bilgilendirmeleri, denetimleri Küçükbaş hayvan satıcısı ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde besicilerin kurbanlık...