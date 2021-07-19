GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
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GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Kurban pazarından görüntüler Pazarlık yapılması, araçlarla hayvan nakli yapılması Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelinin bilgilendirmeleri, denetimleri Küçükbaş hayvan satıcısı ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde besicilerin kurbanlık...

Kurban pazarından görüntüler

Pazarlık yapılması, araçlarla hayvan nakli yapılması

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelinin bilgilendirmeleri, denetimleri

Küçükbaş hayvan satıcısı ile röportaj

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde besicilerin kurbanlık satışları devam ediyor.

GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
GAZİA NTEP - Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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