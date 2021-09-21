Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek

Afyonkarahisar'da, Kuzey Irak Gazisi Yusuf Yayla'nın da destek verdiği 'Kardeş Köy Okulları' projesi ile çocukların ayakkabı ihtiyaçları karşılandı.

Afyonkarahisar'da, Kuzey Irak Gazisi Yusuf Yayla'nın da destek verdiği 'Kardeş Köy Okulları' projesi ile çocukların ayakkabı ihtiyaçları karşılandı.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu, proje kapsamında şehitlerin adını yaşatmaya devam ediyor. Daha önce kent genelinde şehitler adına kütüphane hazırlayan ve şimdiye kadar yapmış olduğu diğer projeler ile kamuoyunun takdirini kazanan topluluğun bu projesine de Kuzey Irak Gazisi Yusuf Yayla' da destek verdi. Proje ile köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı yapıldı. Hayırseverlerin desteği ile hazırlanan paketlere, şehitlerin resimlerini koyarak çocuklara şehitliğin önemi de aşılıyor. Şehit aileleri tarafından büyük ilgi gören proje de yaklaşık 150 çocuğun ihtiyaçları giderildi.

Şehitlerin adının yaşatılması ile ilgili anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyduğunu ifade eden Gazi Yusuf Yayla, "Kardeş Köy Okulları Topluluğu Kurucusu Hilal Kalafat'ın köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediği proje de yer almaktan gurur ve mutluluk duydum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek

Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Demet Özdemir Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Domagoj Vida Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gazi Yayla'dan 'Kardeş Köy Okulları' projesine büyük destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:46:04. #1.12#