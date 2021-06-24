Gazi Yayla: Bu onuru bir ömür boyu taşıyacağız

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin drone'lu saldırısında atılan el bombasını arkadaşları zarar görmesin diye bacağının arasına sıkıştıran, bombanın patlamasıyla sağ bacağı diz altından kopan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), "Bu onuru, bu gururu bir ömür boyu taşıyacağız" dedi.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin drone'lu saldırısında atılan el bombasını arkadaşları zarar görmesin diye bacağının arasına sıkıştıran, bombanın patlamasıyla sağ bacağı diz altından kopan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), "Bu onuru, bu gururu bir ömür boyu taşıyacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu 21 Haziran saat 21.45 sıralarında PKK'lı teröristlerin drone ile havadan bombalı saldırı yaptığını fark etti. Drone ile bırakılan el bombasını gören Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterdi ve yakaladığı patlayıcıyı iki ayağının arasına sıkıştırdı. Patlayan bomba nedeniyle Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Hakkari Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla tedaviye alındı.

Bacağının kopan bölümü ampute edilen Yusuf Yayla, taburcu edilerek Afyonkarahisar'a getirildi. Hava Meydan Komutanlığı'na Hakkari'den uçakla getirilen Yusuf Yayla, ilk olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada kontrolleri yapılan Yayla, sabah baba evine götürülecek.'NE MUTLU ALLAH BİZİ GAZİLİKLE ŞEREFLENDİRDİ'

Hastaneye geldiği sırada Demirören Haber Ajansı'na konuşan Gazi Yayla, "Biz vatan için bacağımızı verdik. Ne mutlu Allah bizi gazilikle şereflendirdi. Bu onuru, bu gururu bir ömür boyu taşıyacağız. Vatan sağ olsun. Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak da inmeyecek. Bu ezan da susmayacak bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer