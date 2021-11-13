Gazi ve şehit yakınlarından Soyer'e teşekkür

İZMİR (Habermetre) - İzmir'deki gazi ve şehit yakınları, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e belediye önünde basın açıklaması yaparak teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi, yerel yönetimlerin yetki alanındaki sorunlarının hızla çözülmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e basın açıklamasıyla teşekkür etti. Gaziler ve şehit yakınları ellerinde taşıdıkları teşekkür pankartlarıyla Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın önüne çelenk ve çiçek bıraktı.

Her konuda destek

Basın açıklamasında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, "Değerli başkanımız Sayın Tunç Soyer'e vefa duygularımızı ifade etmek için bir araya geldik. Tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz, hayatımızı kolaylaştıracak katkı, ilgi, alaka, saygı ve sevgi görmektir. Bu anlamda bize özel olduğumuzu hissettiren, her sorunumuzla ilgilenen, depremde hasar gören derneğimize katkıda bulunan, dini bayramlarda maddi manevi desteğini esirgemeyen, Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurarak sorunlarımızı bizzat takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Gazi ve şehit aileleri, basın açıklamasının ardından belediye binasının içindeki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen imzalı Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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