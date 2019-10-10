Gazi ve şehit yakınlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

10.10.2019 15:30

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan derneğin Ankara 1 Nolu Şube Başkanı, şehit eşi Gülser Akgül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla huzur ve güvenliği sağlamak için TSK'nin başlattığı harekatın arkasında olduklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak için TSK'nin harekete geçtiğini belirten Akgül, "Enerji koridoru adı altında PKK/YPG ve PYD tarafından kurulması planlanan terör yapılanmasına asla müsaade edilemez." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman göreve hazır olduklarına işaret eden Akgül, "Devletimizin bizlere vereceği her görevi aziz bilip 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' bilinciyle şehadete seve seve koşacağız." ifadelerini kullandı.

Kutsal vatan topraklarını, gerek yurt içi gerekse sınır ötesinden gelen tehditlere karşı koruma ve kollamanın hem milli hem de dini bir görev olduğunu vurgulayan Akgül, "TSK'nin sonuna kadar yanındayız ve vatan güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Şehit aileleri ve gaziler adına, TSK'ye başarı dileyen Akgül, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA