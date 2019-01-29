Gazi ve Şehit Yakınları Kudüs'e Gitti

Batman'da gazi ve şehit yakınları, İsrail'e tepki göstermek, Filistin halkıyla beraber olduklarını göstermek için 25 kişilik grupla Kudüs'e gitti. Batman Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "İsrail terörizminin karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmak için Kudüs'e gidiyoruz" dedi.

Hem çok mutlu hem de hüzünlü olduklarını belirten Pekacar, gazi ve şehit yakınları olarak her daim Filistin'in yanında olacaklarını söyledi. Pekacar, "Mutluyuz çünkü; neredeyse bütün peygamberlerin ayak bastığı o mübarek topraklara ayak basacağız. Peygamber Efendimizin Mirac'a çıktığı o kutlu beldede Cuma namazı kılacağız. Hüzünlüyüz çünkü ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz olan Mescid-i Aksa işgal altında. Mazlum Filistin halkı İsrail terörizmi ve zulmü altında. Allah şahit, Kuran şahit, tarih şahittir ki Kudüs bir gün mutlaka yeniden fethedilerek özgürlüğüne kavuşacaktır. O güne kadar Kudüs'e sahip çıkmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğundadır. Ancak sloganlarla, twitlerle, Kudüs'e sahip çıktığını düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'da namaz kılarak Filistinli yetimin başını okşayarak İsrail askerlerinin gözünün içine bakıp 'işte biz geldik, Osmanlının torunları, Selahaddin Eyyubi'nin kardeşleri burada' diyerek sahip çıkabiliriz. Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya, Kubbet'üs Sahra'ya ve onurlu Filistin halkının davasını davası olarak gören herkese selam olsun" diye konuştu.

2 Mayıs 2016 yılında Gaziantep'te şehit olan polis memuru Yusuf Erin eşi Rabia Erin ise Kudüs'e gittiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Erin, "Çocukluğumdan beri Kudüs hayranlığım, Filistinli kardeşlerime olan özlemim oldukça yüksekti. Allah'ın izniyle çocuklarımla beraber Filistinli kardeşlerimize kavuşacağımız için, onlarla kucaklaşacağımız için çok mutluyum ve heyecanını yaşıyorum. Mescid-i Aksa'nın bir gün özgür olması dileğiyle, tek duamız onların yanında olmak için, onlara varlığımızı hissettirmek, göstermek için yola çıktık" dedi.

Açıklamaların ardından heyet Kudüs'e gitmek üzere Batman'dan uçağa bindi. - BATMAN

Kaynak: İHA