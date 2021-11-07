Gazi ve şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a kınama

İZMİR (İHA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi, bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı kınayarak, özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifa etmeye davet etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi, geçtiğimiz gün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı kınamak için Konak Meydanı'nda bir açıklama yaptı. Şube Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak küfrünün kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

"Özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz"

Kılıç açıklamasında şöyle konuştu:

"Vatan ve millet uğrunda can veren şehit ve gazilerimiz, en derin manada saygıyı hak etmelerine rağmen, milletin meclisi olan TBMM üyesi sözde bir milletvekili tarafından bu şekilde hakarete uğramasının izahı asla mümkün değildir. Şehit ve gazilerimiz üzerinden siyaset yapmak en hafif tabiriyle alçaklıktır. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak nasıl bir hesap içinde olursanız olun, şehit ve gazilerimizi siyasi emellerinize malzeme yapmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sözde milliyetçi olduğunu söyleyen, vatansever insanların adresi olduğunu iddia eden bir partinin milletvekilinin böyle bir olayla gündeme gelmesi bizleri ayrıca yaralamıştır. Bu çirkin saldırıyı yapan kişiyi ve mensubu olduğu İYİ Parti yönetimini şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyor ve bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz. Şehit, gazilerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 81 ilimizde bulunan şubeleriyle ve bütün milletimizle karşınızda olacaktır." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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