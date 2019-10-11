Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

11.10.2019 16:37

AFYONKARAHİSAR'da Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullandığı için uyardığı Erhan K.'nin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ayırmasından sonra Erhan K., bu kez Kumartaşlı'nın eşi ve oğlunun içinde bulunduğu aracın arka camını demir tabelayla kırdı. Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Kumartaşlı'ya burada da saldırıp hakaret eden Erhan K., polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, Şırnak'ta terör gazisi olan İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'nde dernek binasının bulunduğu iş merkezi önünde engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullanan Erhan K.'yi uyardı. Park alanı kullanımı nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren çevredekiler, Kumartaşlı ve Erhan K.'yi ayırdı. Çevredekiler, İsmail Kumartaşlı'yı iş merkezindeki dernek binasına götürdü.

İÇİNDE ÇOCUK OLAN ARACIN CAMINI DEMİR TABELEYLA KIRDIAncak Erhan K., bir apartmanın bahçesindeki 'Çimlere basmayın' yazılı demir tabelayı sökerek, İsmail Kumartaşlı'nın 35 NMM 35 plakalı otomobilinin arka camına vurup kırdı. Saldırı anında araçta bulunan Kumartaşlı'nın eşi ve oğlu 5 yaşındaki Melih Kumartaşlı büyük korku yaşadı. Erhan K., daha sonra aynı demir tabelayla dernek binasını da basarak Kumartaşlı'ya saldırdı. İsmail Kumartaşlı da ofisteki bir sandalyeyle Erhan K.'ye müdahale ederek kendisini korumaya çalıştı.HASTANEDE YİNE SALDIRDI, SERSET KALDIHaber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erhan K.'yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, hem dernek binası hem de Kumartaşlı'ya ait araçta inceleme yaptı. Kumartaşlı'nın şikayetçi olduğu Erhan K., polis merkezine götürüldü. İfade işleminin ardından sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Erhan K., aynı hastaneye sağlık kontrolü için gelen İsmail Kumartaşlı'ya yeniden saldırdı. Polis ve hastane çalışanlarının araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Erhan K., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan İsmail Kumartaşlı, kendilerine ayrılan otopark alanı kullanımı nedeniyle tartışma çıktığını, Erhan K.'nin kendisine küfrettiğini söyledi. Erhan K.'nın daha sonra dernek binası ve hastanede de kendisine saldırdığını belirten Kumartaşlı, "Aracıma zarar verdi. O anda araçta eşim ve oğlum da vardı. İkisi de çok korkmuş. Şans eseri zarar görmeden kurtuldular. Saldırgan hastaneye getirildiğinde de hem bana hem yanımdaki Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç'a (75) saldırıp küfretti" dedi.

Kaynak: DHA