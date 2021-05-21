Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
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Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız

Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan gazi uzman çavuş Cemalettin Aksu (49) ve arkadaşı Turan Demirci, 15 bin metrekarelik araziye diktikleri 1200 fidan ile ay yıldız görüntüsü oluşturdu.

SİVAS'ta merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan gazi uzman çavuş Cemalettin Aksu (49) ve arkadaşı Turan Demirci, 15 bin metrekarelik araziye diktikleri 1200 fidan ile ay yıldız görüntüsü oluşturdu. Fidanlara şehitlerin isimleri verildi. 

Merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan gazi uzman çavuş Cemalettin Aksu, geçen yıl köylerinin yanındaki yamaçta, 15 bin metrekare alanda şehitler için anlamlı proje yapmak istedi. Cemalettin Aksu'ya, arkadaşı Turan Demirci de yardım etti. Köylülerden de destek alan 2 arkadaş, mavi servi ve leylandiden oluşan 1200 fidan temin etti. Aksu ve Demirci, ilk olarak araziye ay yıldız çizdi, daha sonra bölgeye fidanlar dikildi. 'Şehit ve Gaziler Ormanı' denilen alanda dikilen fidanların her birine ise terörle mücadele şehit olan asker ve polislerin isimleri verildi.

'BURAYI YAŞATACAĞIZ'

Bingöl- Diyarbakır sınırında, 1999 yılında, PKK'lılar ile çatışmada yaralanıp, gazi olan Cemalettin Aksu, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi temsilen dikilen her fidana isim verdik. Bu isimleri plakalar halinde yazarak astık. Şehitlerimizi ölümsüzleştirdik. Kutsallarımızdan olan bayrağımızı, köyümüze cephe tepeye yaptık. El emeğiyle yapılan eser burası. Allah ömür verdiği müddetçe burayı yaşatacağız. Mavi servi ve leylandi gibi ağaçları tercih ettik, hoş kokulular. Köyümüzün her bireyi projeye çok olumlu yaklaştı. Eli kazma kürek tutan herkesin emeği var" dedi.


Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız
Gazi uzman çavuştan 1200 fidan ile ay yıldız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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