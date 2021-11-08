GAZİ UZMAN ÇAVUŞ UYGUN'UN MUTLU GÜNÜ

BURDUR (DHA) - BURDURLU Gazi Uzman Çavuş Burak Uygun hayatını Gamze Uygun ile birleştirdi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda yapılan düğünde Gazi Uzman Çavuş Burak Uygun'u, Burdur Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Jandarma Komutan vekili Albay Engin Hatipoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Hakan Çiğiltepe ve Hülya Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ve yakınları yalnız bırakmadı.

Burak Uygun, 2019 yılında sınır ötesi operasyon sırasında Suriye'de mayına basması sonucu yaralandı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavisinden sonra taburcu oldu.