'Gazi' unvanı verilişinin 99. Yılına özel sergi

06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:13

Şehitkamil Belediyesi tarafından Antep'e, 'Gazi' unvanının verilişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi eklendi. Ressam Necati Derya'nın Gaziantep'in tarihine işaret eden 60 eserini sanatseverlerle buluşturan serginin açılışı büyük ilgi gördü. 'Çizgilerle Ayntab' isimli gravür resim sergisi 1 ay süresince gezilebilecek.

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki (ŞSM) açılışa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Ressam Necati Derya, Araştırmacı Tarihçi Yazar Asım Mıhçıoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

RAPİDO KALEM İLE YAPILMIŞ ÖZEL BİR SERGİ OLMUŞ

Sergi açılışı öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Sergi Salonu'nda açılan tüm sergileri gelecek nesiller için kayıt altına aldıklarını kaydetti. Ressam Necati Derya'ya teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri bilindiği gibi 2 yıllık bir periyot üzerinden planlandı. Bu süreç şu anda devam ediyor. Biz de bu etkinliklere sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif alanda düzenlediğimiz organizasyonlarla destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugünkü sergi de gerçekten çok özel bir sergi. Karakalem çalışması gibi ama çini mürekkebi, rapido kalem ile yapılmış özel bir sergi olmuş. Ben, sanatçımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki meslek guruplarıyla ilgili, özellikle mekanların belirlenmesiyle ilgili çok güzel örnekler var. Bu sergideki eserlerin orijinal fotoğrafları var ancak bu şekilde bir gravür tekniğiyle düzenlenmesi ayrıca güzel. Sergi salonumuzda açılan sergilerdeki eserin tamamını küçük bir katalog haline getiriyoruz ki bizden sonraki nesiller için arşiv olsun. Ben tekrar emek veren Necati Bey'in şahsında serginin hazırlanmasında katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

SERGİ, ŞEHRİN TARİHİ FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞUYOR

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Ressam Necati Derya, "Yaklaşık 45 senedir resim çiziyorum. Aynı zamanda çizgi roman ressamıyım. Sergi; yarı gravür, yarı çizgi roman tekniğini harmanlayarak yaptığım çalışmalardan oluşuyor. Sergimi, 60 eserle açtım. Sergi, bugünden itibaren 1 ay boyunca Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gezilip görülebilecek. Eserlerimizi Gaziantepli halkımızın beğenisine sunduk. Değerli Gaziantepli arkadaşım Asım Mıhçıoğlu'nun katkılarıyla bu sergi hayat buldu. Kendisinin koleksiyonundan seçtiğim fotoğraflardan esinlenerek eserlerimi çizdim. Bu sergi, şehrin tarihi fotoğraflarından oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Ressam Necati Derya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun portresini çizdiği resmi, sergi açılışı sonrası Başkan Fadıloğlu'na armağan etti.

Kaynak: Bültenler