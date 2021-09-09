Gazi Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerine "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi"
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Gazi Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerine "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi"

Gazi Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerine 'Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi'
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Sağlık

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesince, mezun olacak öğrencilere yönelik "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi" başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesince, mezun olacak öğrencilere yönelik "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi" başlatıldı.

Dekanlıkta "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi"yle ilgili basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, projeyle Kovid-19 salgını döneminde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "infodemi" olarak adlandırdığı yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeyi ve intern doktorlara hastayla ilişkilerinde iletişim becerisi kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

TÜBİTAK'ın desteklediği projenin fikir sahibi ve yürütücüsü olan Aksakal, doktor-hasta iletişiminin üstten bir dille kurulamayacağına işaret ederek, "Doktorların kendini dinletebilmesi, konuyu anlatabilmesi, empati kurması, anlıyorum demesi çok önemli." dedi.

Bilginin kolay ulaşılabilirliğinin dünya için tehditlerden biri olduğunu belirten Aksakal, "Yanlış bilgiden de insan ölebilir. Pandemi döneminde bunu çok iyi anladım." ifadesini kullandı.

Aksakal, eğitimin içeriğinin tıp eğitimi ana bilim dalı ve halk sağlığı ana bilim dalı ile iletişim fakültesinden uzmanlarca belirleneceğini aktararak, projenin katılımcıları arasında Medeniyet, Karadeniz Teknik, Akdeniz ve Anadolu üniversitelerinin olduğunu bildirdi.

Disiplinler arası olarak planlanan eğitim programının dünyada bir benzerinin bulunmadığını ifade eden Aksakal, pilot uygulaması Gazi Üniversitesinde yapılacak eğitimin başarı sağlaması durumda diğer üniversite ve fakültelerin de proje kapsamına alınacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

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Gazi Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerine "Aşı Kararsızlığına Karşı Aşı İletişimi Eğitimi Projesi" - Haberler
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