Gazi Üniversitesinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere karşı dimdik ayaktayız, asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Sözde "soykırım" iddiasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere karşı dimdik ayaktayız, asla fırsat vermeyeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yalan ve iftira üzerine tarih ve gelecek inşa etmek isteyenler olacaktır. Güneşi balçıkla sıvayamazlar. Türk devletinin ve milletinin bugünlerde göçmenlere gösterdiği insanlık, misafirperverlik ve cömertlik onun irfan dokusunu ve mazisini kanıtlamaya fazlasıyla yeterlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü