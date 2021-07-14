Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri H.K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri H.K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan H.K, sabah saatlerinde Hastane Müdürü Şahnaoğlu ile görüşmek için odasına gitti.

H.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Şahnaoğlu'nu yanında bulundurduğu bıçakla 4 yerinden yaraladı.

Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

H.K'ye, bipolar bozukluk teşhisi konulduğu, bu yüzden salgın döneminde idari izin verildiği iddia edildi.

İznin ardından 1 Temmuz'da iş başı yapan saldırganın, hukuk servisine ataması yapıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

H.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Anestezi teknikeri, hastane müdürünü odasında bıçakladı
Anestezi teknikeri, hastane müdürünü odasında bıçakladı
Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis
Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile "canım" mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:30:28. #1.15#

title