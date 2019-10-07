07.10.2019 19:30

Gazi Üniversitesinde bina tartışması devam ediyor

Öğrencilerden 24 saat bina nöbeti

ANKARA - Gazi Üniversitesi içerisindeki bir bloğun başka enstitülere verilmesine karşı çıkan Teknoloji Fakültesi öğrencileri eylemlerine devam ediyor.

Gazi Üniversitesi içerisinde aktif halde kullanılan ve 5 bin öğrencisi olan Teknoloji Fakültesi'nin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bağlı üç farklı enstitüye verilmek istenmesi üzerine, Teknoloji Fakültesi öğrencileri, Teknoloji Fakültesi önünden Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. İstedikleri olana kadar nöbet tutacaklarını söyleyen grup, enstitülere verilmek istenilen bina önünde 24 saat nöbet tutuyor.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi önünden Rektörlük binasına yürüyen ve çözüm arayışı içerisinde olduklarını anlatan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Duran Altıparmak, "Biz çözüm arayışı içindeyiz. Bu yeni değil, bir haftadır süregelen hatta daha öncesin de devam eden problemler. Dekanlık yönetimi varken bu istişareler yapıldı. Düşünebiliyor musunuz ' Şu anda fakültenin yönetimi yok. Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinden komisyonlarda görev alanlar ve bölüm başkanlarının tamamı istifa etmiş durumda, bu bir şeyi ifade etmiyor mu ' Rektör yardımcımıza biz bunları Cuma günü aktardık" diye konuştu.

Fakülte önünden rektörlük binasına yürüyen öğrenciler ve öğretim görevlilerinden oluşan bir heyetle rektörü ziyaret ettiklerini söyleyen Altıparmak, "Bu sıkıntının çözümü aslında basit ve kendilerinin düştüğü durumu anlıyoruz. Belirli yerleri bir yerlere vermek durumunda kaldıklarını biliyoruz. Biz de diyoruz ki 'Bunu çözelim' daha önceden yaptığımız gibi Fen Bilimleri Enstitümüzü ve Eğitim Bilimleri Enstitümüzü bizim binalarımızın bir kısmına yerleştirelim. Bazı birimler var Teknoloji Transfer Ofisi ve Sürekli Eğitim Merkezi gibi biz bunları da alalım ama Sağlık Bilimleri Fakültesini ve birçok birimlerin tamamını rektörlük bizim Teknoloji Fakültesine yerleştirmeye çalışıyor ve bunu da başka bir alternatif olmadığını söyleyerek yapıyor" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ile görüşmelerinde alternatifler sunduklarını kaydeden Altıparmak, "Başka alternatifleri birlikte bulalım dedik. Biz zaten 4-5 birimi alıyoruz. Gazi Üniversitesinin başka birimleri de var. Oralara bunlar yerleştirilebilir. Fakat hiçbir alternatif düşünmeden sadece Teknoloji Fakültesi üzerine yapılmış bu planı ne ben ne arkadaşlarım ne de öğrencilerin kabul etmesi mümkün değil. A blok, b blok ve atölyeler bir bütündür. Farklı birimleri oraya getirdiğiniz anda düzen ve huzur bozulur, eğitim ve öğretim de aksar. Bunu daha önceden gördük. Bizim söylemek istediğimiz sadece şuydu: 'Rektör bey, bloğa dokunmayın. Diğer birimlerle ilgili birlikte çözüm arayalım' o da üç enstitü yerine 'hadi Sağlık Birimlerini oraya almayalım. Diğer iki enstitüyü koyalım' dedi. B bloğa mı koyacaksınız hocam diye sorduk. 'Evet' dedi. Biz de, 'İşte bunu kabul etmiyoruz' dedik. B blok orada bir bütün olarak kalsın eğitim ve öğretim hizmetine devam etsin" şeklinde konuştu.

Fakültelerinin kalabalık olduğunu ve öğrencilerin kalabalık sınıflarda ders işlemek zorunda kaldığını anlatan Altıparmak, "Bizim 5 bin civarında öğrencimiz, 9 tane bölümümüz var. B blokta iki tane bölümümüz var. Öğrencilerimiz de rektör beye beyan ettiler. 'Biz derslerimizi 120 kişi işlemek zorunda kalıyoruz' diye. Rektör bey, 'şubeyi bölün' diyor. Şube bölündüğünde hem yeni bir hoca gerekir hem de yeni bir sınıf gerekir. Bunu kendileri çok iyi bilir. Bunun zorluklarını anlatmaya çalıştık ve çözümü de basitti. Bize göre, iki enstitüyü alalım ama daha önceki yerlerine alalım. Diğer bölümler içinde alternatif düşünelim. Rektör bey çok tereddüt etti. Düşündüler kendi aralarında da tartıştılar, sonuçta 'biz böyle yapmak zorundayız' diyerek bize bir çözüm yolu bırakmadılar" dedi.

Çözüm için Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'la görüştükten sonra bir yol kat edemediklerini kaydeden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bir yol kat edemedik. Üzülerek söylüyorum, bizim derslerde laboratuvarlarda işimizin başında olmamız gerekiyordu. Buna sebep biz değiliz. Rektörlük bu sorumluluğu üstleniyor mu ' Bu kadar öğrenci durup dururken oralarda nöbet tutuyorsa bunun bir anlamı yok mu ' Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini biz arzu etmiyor muyuz, biz terörist miyiz ' veya herhangi bir şekilde buradaki eğitim ve öğretimi engellemeye yönelik hareket mi yapıyoruz ' Asla, biz buranın gerçek sahipleriyiz, onu da bilelim. Benim burada 45 yıllık geçmişim var. Buradaki geçmişimiz çok eskidir ve köklüdür. Herhangi bir şekilde buranın huzurunu kaçıracak her kim varsa karşısında bizi bulur. Ama orada da düzenin bozulmasına müsaade etmeyiz."

Eylem sırasında rektör Uslan ile görüşmeye giden heyetin içinde olan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Işıl Bolatbaş, "Biz Teknoloji Fakültesi öğrencisiyiz ve B blok benim bölümümün olduğu blok ve biz 5 bin öğrenciyiz. Toplam da iki bloğumuz var ve sığamıyoruz bloklara, laboratuvarlarımızın çok fazla olduğunu söylüyorlar, evet fazla ama biz 5 bin öğrenciyiz. Bu laboratuvarlar olmasına rağmen yerlerde ders işliyoruz. Fotoğraflarımız var. Rektör beye, 'isterseniz bunları size gösterelim, daha fazla bizim yanımıza öğrenci getirmeyin' dedik. Bunları kabul etmedi tabii ki, daha sonra blok arkasında kullanılmayan bir enstitü binası var. Şu anda bomboş duruyor. 'Hocam burayı verin' dedik. Kabul etmedi. En son, 'Hocam kabul etmeyecekseniz biz burada yatmaya devam edeceğiz' dedik ve buna 'Allah rahatlık versin, ne diyeyim ki' diye cevap verdi" ifadelerini aktardı.

Kaynak: İHA