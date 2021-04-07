Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız: Burundan sprey aşı çalışmaları iyi aşamada

GAZİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu, burundan sprey olarak uygulanacak Covid-19 aşısı çalışmalarında iyi aşamaya gelindiğini söyledi.

GAZİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu, burundan sprey olarak uygulanacak Covid-19 aşısı çalışmalarında iyi aşamaya gelindiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Yıldız, '95'inci yılda, 95 etkinlik, 95 eser' mottosuyla faaliyetlerini başlattıklarını belirterek, "İlk 3 ayda seminerler, sempozyumlar, paneller, anma programları gibi 106 faaliyet gerçekleştirdik. Biz koyduğumuz hedefi 3 ayda tamamlamış olduk. 95 eseri de e-eser olarak bütün fakültedeki yüksekokullarımızdaki hocalarımızdan 95'inci yıla ithafen eserlerinden birkaç tanesini bu faaliyetlere karşılıksız olarak hediye etmeleri talebinde bulunduk. Onlar da kabul ettiklerini bildirdikleri takdirde bu eserleri kitap formatına getirip web sayfamızda erişime koyacağız" dedi.

'BİLİM KURULU KARARINA GÖRE BELİRLEYECEĞİZ'Covid-19 sürecindeki eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, tıp fakültesinin 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı sınıf; diş hekimliği fakültesinin 4'üncü ve 5'inci sınıf ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşılanarak yüz yüze eğitimlerine devam ettiklerini söyledi. Yıldız, "Onun dışındaki bütün bölümlerimizin hepsi uzaktan eğitim olarak devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemle ilgili öngörümüz şu anda yok. O zamana yaklaştığımızda Bilim Kurulu'muzun vereceği karara göre biz de üniversite senatosu olarak hibrit yöntemini mi, uzaktan eğitim yöntemini mi belirleyeceğiz; onu açıklayacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitelerinden bilim insanlarının içinde yer aldığı, burundan sprey olarak uygulanacak 'intranazal' Covid-19 aşısına ilişkin ise "4 üniversite olarak böyle bir faaliyet içerisindeyiz. İyi bir aşamaya geldiği bilgisi elimizde var. Ümit ediyoruz ki üniversitemizin de içinde olduğu Covid-19'u engelleyecek bu burun spreyi çalışması tamamlanır. Üniversitemizin için de önemli bir faaliyet olmuş olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ