Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan Bayburt Valisi Epcim'e ziyaret
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Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan Bayburt Valisi Epcim'e ziyaret

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan Bayburt Valisi Epcim'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Epcim, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Rektör Yıldız ve beraberindeki heyeti Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurumu Anadolu Projesi kapsamında Gazi Üniversitesi ile eşleştiğini anımsatan Epcim, "Bayburt Üniversitemiz kardeş üniversite protokolü çerçevesinde Gazi Üniversitesi ile çok büyük başarılara imza atacak. İnşallah el birliğiyle bunu başaracağız." dedi.

Epcim, şehrin en önemli dinamiği ve gücünün üniversite olduğunu vurgulayarak, "Nüfus ölçeğine göre şehrimiz olağanüstü bir üniversiteye sahip. Bu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin Bayburt'a verdiği önemin bir göstergesi. Küçük ama özgün, milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı bir şehir. Bu şehirde özellikle eğitime önem verildiğini söylemek lazım." diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız ise Bayburt Üniversitesine çeşitli alanlarda destek verdiklerini söyledi.

Bu desteklerin dışında neler yapabileceklerini görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldız, "İnşallah süreç içerisinde daha büyük desteklerimiz olacak. Gazi Üniversitesi her alanda, mühendislik, tıp, eczacılık, sağlık bilimleri alanlarında çok güçlü bir üniversite. Alt yapısı çok güçlü. Bayburt'a her halükarda hizmet vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen de heyetle gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin Vali Epcim'e bilgi sundu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan Bayburt Valisi Epcim'e ziyaret
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan Bayburt Valisi Epcim'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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