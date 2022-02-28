Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi açılış dersinde konuştu Açıklaması

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Üniversitemiz yenilikçi ve girişimci eğitimcilik kapsamında, yakın gelecekte tüm dünyayı etkisine alması beklenen ve internetin üçüncü nesli olarak ifade edilen 'Web 3.0' kavramına yönelik kapsamlı bir eğitimi sizler için hazırlamıştır." dedi.

Gazi Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Rektör Prof. Dr. Yıldız'ın çevrim içi gerçekleştirilen açılış dersiyle başladı.

Sorumluluk ve görev bilinciyle çıkılan bu yolculukta, en önemli süreçlerden birinin kariyer ve başarı kavramları olduğunu belirten Yıldız, kararlılığın kariyer ve başarı süreçlerindeki en önemli güç olduğunu söyledi.

Yıldız, Gazi Üniversitesinin 20 araştırma üniversitesinden biri olduğuna işaret ederek, "Biz de ülkemizde araştırma üniversitesi olma niteliğimizin bizlere kazandırmış olduğu güçle, tercih ettiğiniz alanlarınızda, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akademisyenlerinin desteği, fedakarlığı ile sizleri akademik olarak donatmak, iyi birer meslek mensubu olmanız için kariyer ve gerçek başarı süreçlerine ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pek çok başarılı insanın serencamına bakıldığında, gerçek başarı denilen sihirli noktaya ulaşmada, planlı bir çalışma, kendini geliştirme, çok okuma, araştırma, bilimsel anlamda kendini sürekli yenileme ve iyi bir kariyer planlaması olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Tabii ki bu süreçte en önemli gücümüz sabırlı olma ve azimle çalışmak olmalıdır. Hayatınızın en önemli, verimli, heyecanlı bir o kadar da zorlu mücadele içinde geçirdiğiniz üniversite yıllarınızı dolu dolu geçirme, gelecek adına doğru kariyer planlaması yapma, gerçek başarıya ulaşma yolunda çok geniş bakış açısı geliştirme bilinci oluşturmaktır. Şu anda her biriniz içinde bulunduğunuz şartların bilincinde olarak gelecek adına farklı beklentiler içindesinizdir. Burada önemli olan, kariyer planlamanıza zamanında, doğru adımlar atarak, dengeli bir seyir takip ederek alanlarınızda en iyi olmanız, mesleğinizi toplum yararına, insana hizmet anlayışıyla icra etmenizdir. Eğer bu dengeyi sağlarsak, planladığımız diğer hususlar kendiliğinden gelecektir."

"İlk uygulamalı konumuz bir Web3 kimliği edinilmesidir"

Prof. Dr. Yıldız, kariyer planlamanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Nasıl bir kariyer planlaması yapmalıyım, nereden başlamalıyım" noktasında öğrencilere destek sağlayacak "Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin faaliyetlerine devam ettiğini bildiren Yıldız, isteyen öğrencilere rektörlük binası içerisindeki merkeze başvurabileceklerini ve web sayfası üzerinden gerekli bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.

Gazi Üniversitesinin yeni bir çalışmasını öğrencilerle paylaşan Yıldız, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz yenilikçi ve girişimci eğitimcilik kapsamında, yakın gelecekte tüm dünyayı etkisine alması beklenen ve internetin üçüncü nesli olarak ifade edilen 'Web 3.0' kavramına yönelik kapsamlı bir eğitimi sizler için hazırlamıştır. Her biri ilgili alanda uzman olan eğitimciler tarafından Web 3.0, Blokzinciri, NFT, Metaverse gibi güncel konular bu eğitimde uygulamalı olarak ele alınacaktır. Gazi Üniversitesi olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek eğitim süreçlerimize öğrenci ve öğretim elemanlarımızın Web3 kimliklerini tanımlayarak entegre etme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bunun yanında Web 3.0 teknolojileriyle hayatımıza giren NFT dünyasında da kurumsal kimliğimizi yansıtacak dijital sanat eserlerinden oluşan ilk koleksiyonumuzla yerimizi aldığımızı belirtmek isterim.

Tüm bu yenilikler bağlamında sunacağımız eğitim kapsamındaki ilk uygulamalı konumuz bir Web3 kimliği edinilmesidir. Bu süreç için gerekli olan işlem adımlarına yönelik yazılı ve görüntülü kayıt kılavuzu özenle hazırlanmıştır. Kılavuz yardımıyla oluşturacağınız Web3 kimliklerinizin GUZEM Öğrenme Yönetim Sistemine tanımlanabilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanabilmeniz için gerekli alt yapı hazırlıklarımız da tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz bu eğitime ücretsiz olarak 'sadece Web3 kimlikleri' ile kayıt yaptırabilecektir."

Yıldız, çevrim içi verilecek eğitim sonunda yapılacak değerlendirmeye göre başarılı olan öğrencilere üniversite koleksiyonundan bir NFT hediye edileceğini, hediye edilen NFT'nin ilgili öğrencinin Web3 kimliğine transfer edilerek, eğitimin "uygulamalı" son adımının da tamamlanmış olacağını ifade etti.

Eğitim hakkında üniversitenin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gerekli açıklama ve kayıt işlemleri için ayrıntılı bilgilendirmenin başladığını dile getiren Yıldız, "Sevgili öğrenciler, bu eğitimlerimizin yeni farkındalıklar oluşturarak sizleri ayrı bir dünyada farklı ufuklara taşıyacağından hiç şüphem yok. Bu etkinliğimizin sizler, üniversitemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.