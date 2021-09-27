Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu ve kep atma törenine katıldı.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamada, Rektör Yıldız'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden dört yılda mezun olduğu ve Açıköğretim Fakültesinden mezun olan ilk rektör olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Yıldız'ın, hayat boyu öğrenmenin her seviyede mümkün olabileceğini herkese gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni diploması için Anadolu Üniversitesince düzenlenen mezuniyet törenine katıldığı ve mezuniyet kepini mezun olan diğer öğrencilerle havaya fırlattığı belirtildi.

Açıklamaya göre, mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Yıldız, "Açıköğretim Fakültesi çeşitli sebeplerle üniversitelerde yüz yüze eğitim alamayan kişiler için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle küresel salgının yaşandığı bu dönemde, uzaktan ve açık öğretimin önemi daha iyi görülmüş oldu. Bu vesile ile mezun olan tüm öğrenci arkadaşları tebrik ediyor, desteklerinden ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.