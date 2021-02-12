Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen'den Kastamonu'daki deprem ile ilgili açıklama
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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen'den Kastamonu'daki deprem ile ilgili açıklama

12.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:18
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen'den Kastamonu'daki deprem ile ilgili açıklama

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, "Kentte meydana gelen son depremle Kastamonu'nun risk altında olduğunu bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, "Kentte meydana gelen son depremle Kastamonu'nun risk altında olduğunu bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özmen, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Kastamonu'nun Karamukmolla ve Ahlatçık köylerine yakın bir nokta olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedilen depremin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanmış diri fay haritasında gösterilmeyen bir fayda meydana geldiğini anlatan Özmen, Kuzey Anadolu Fayı'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında oluştuğunu aktardı.

Kastamonu için İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) bilimsel veriler ışığında hazırlanması gerektiğine değinen Özmen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyondaki çalışmaların kentin afet risklerinin saptanması için önem taşıdığını vurguladı.

Özmen, "Geçtiğimiz günlerde AFAD koordinesinde ilk toplantısı yapılan İRAP'ın bilimsel veriler ışığında tavizsiz şekilde uygulanması, Kastamonu için çok yararlı olacaktır. Çünkü kentte meydana gelen son depremle Kastamonu'nun risk altında olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla bu konuda yapılacak çalışmaların eksiksiz yürütülmesi, yaşanabilecek afetlerin en az zararla atlatılması noktasında büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kentte afet ve afet yönetimi eğitimlerin aralıksız sürdürülerek vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etti. Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'da da her bir vatandaşımız başta deprem olmak üzere her türlü afetlere karşı AFAD tarafından verilen eğitimlere katılım sağlayarak bilgi sahibi olmalı. Yarın bir gün çok geç olmadan afetlerle nasıl baş edebileceğimiz konusunda fikir edinmeliyiz. 2019 yılında yürürlüğe giren deprem tehlike haritasında Kastamonu özelinde de değişiklikler oldu. Kimi ilçelerin deprem tehlikesi düşerken kimi ilçelerinde deprem tehlikesi önemli oranda artmıştır. Yeni deprem tehlikesi haritasının Kastamonu iline etkileri ve yapılacak çalışmaları nasıl etkileyebileceği konusunda da vakit geçirmeden çalışma yapılması çok yararlı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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