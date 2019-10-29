Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti
Gazi Üniversitesi Kimya, Tasarım ve İnovasyon Topluluklarına üye öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde 600 fidanı toprakla buluşturdu.
Gazi Üniversitesi Kimya, Tasarım ve İnovasyon Topluluklarına üye öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde 600 fidanı toprakla buluşturdu.
Ağaçlandırma sahası olarak ayrılan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Karatepe mevkisine gelen 80 öğrenci, yanlarında getirdikleri çam fidanlarını dikerek can suyu döktü.
İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Albay Saadettin Karakan ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya da birer fidan dikerek etkinliğe katkıda bulundu.
VİDEO: Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti