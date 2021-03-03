Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde "Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Ulusal Sempozyumu" düzenlendi

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'nun Anadolu olmasını sağlayan önemli şahsiyetler arasında yer aldığını belirtti.

Gazi Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde UNESCO Milli Komisyonu katkılarıyla düzenlenen "Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Ulusal Sempozyumu"nun açılışı, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Yıldız, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, UNESCO Milli Komitesi'nin tarihteki ve kültürdeki önemli şahsiyetler ile hususlarla ilgili çalıştığını ifade etti.

Bu yılın, girişimleriyle hem Hacı Bektaş-ı Veli hem Yunus Emre hem de Ahi Evran Dede yılı olarak ilan edildiğini belirten Yıldız, Gazi Üniversitesinin Türk tarihinin değerlerini anmaya, anlatmaya ve tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin, hocası Ahmet Yesevi'den manevi gıdasını aldığını kaydeden Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli'ye kızıl elma göstererek ona Anadolu topraklarını işaret etmiştir. Hacı Bektaş Veli de bu talimatı alıp önce yanındaki dostlarıyla birlikte hac vazifesini icra edip kızıl elma olarak gösterdiği Suluca Karahöyük'e gelerek orada insan yetiştirmiştir, Anadolu'nun Anadolu olmasını sağlayan önemli şahsiyetlerden biridir." diye konuştu.

"Osmanlı devletinin kuruluşunun zeminini hazırlamıştır"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu ise Hacı Bektaş-ı Veli'nin dünya ve ahiret mutluluğunun ilimle elde edileceğine yönelik sözleri bulunduğunu belirterek daha iyi ilim öğrenme konusunda kadın-erkek farkı gözetmediğini hatırlattı.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli kargaşanın hakim olduğu bu dönemde diğer Yesevi dervişleri ile ortaya koydukları düşünceleriyle Anadolu'da birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olduğu gibi Türk birliğinin sağlanmasındaki katkılarıyla yeni oluşumların fikri altyapısını oluşturmuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun zeminini hazırlamıştır. Hacı Bektaş Veli, Türk kültürünün önemli köşe taşlarından birisidir. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşme sürecinde etkili olmuş kalıcı izler bırakmıştır."

Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olduğu bilinen Hacı Bektaş Veli'nin ayet ve hadislerden bolca örnekler verdiğini anlatan Kurtoğlu, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözleri dünden bugüne insanlığın ihtiyaç duyduğu pek çok mesajı da içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Öcal Oğuz ise UNESCO olarak Hacı Bektaş Veli'yi uluslararası topluma sunarken mesajlarını insanların eşitliği gibi pek çok tema üzerinden aktardıklarını bildirerek "Bu şahsiyet aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemlerinde ordumuzu oluşturan yeniçerilerin de manevi piridir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu