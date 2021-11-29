Gazi Üniversitesi eski rektörüne 15 yıl hapis cezası talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında 'yeterli delil' olmadığı belirtilerek 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 17 Ağustos 2016'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büyükberber, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükberber hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Büyükberber'in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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