Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi | Üniversitemizin "Araştırma ve Geliştirme Alanındaki İyileştirme Çalışmaları" Kalite Komisyonu İş Birliği Toplantılarında GörüşüldüÜniversitemizin "Araştırma ve Geliştirme Alanındaki İyileştirme Çalışmaları" Kalite Komisyonu İş Birliği Toplantılarında GörüşüldüGazi...

Gazi Üniversitesi | Üniversitemizin "Araştırma ve Geliştirme Alanındaki İyileştirme Çalışmaları" Kalite Komisyonu İş Birliği Toplantılarında GörüşüldüÜniversitemizin "Araştırma ve Geliştirme Alanındaki İyileştirme Çalışmaları" Kalite Komisyonu İş Birliği Toplantılarında GörüşüldüGazi Üniversitesi Kalite Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının üçüncüsü, Kalite Komisyonu Başkan Vekili Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Araştırma ve Geliştirmealanında hayata geçirilmesi gereken iyileştirme çalışmalarının ele alındığı toplantıya; Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu (Gazi BEST), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İzleme Değerlendirme ve Yürütme Kurulu, Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Çalışma Grubu, Eğitim Komisyonu, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu, Etik Komisyonu, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, Merkez Yayın Komisyonu, Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Teknoloji Transfer Ofisi, Gazi Teknoloji A. Ş., Gazi Teknopark, İstatistik Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kalite Komisyonutemsilcileri katıldı. Yıl boyunca tüm birimlerimizin desteğiyle yürütülen iç ve dış değerlendirme çalışmaları sonrasında, Üniversitemizi daha iyi bir noktaya taşımak üzere Kalite Komisyonu tarafından iyileştirme önerilerinin geliştirildiğini aktaran Rektör YardımcımızProf. Dr. Ramazan Bayındır, Kurul, Komisyon ve Sorumlu Birimlerimizin değerlendirmesine sunulan "İyileştirme Çalışmaları Planı"nın, kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim sistemi ve uzaktan eğitim olarak beş başlıkta gerçekleştirilmekte olan İş Birliği Toplantılarında görüşüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, iyileştirme çalışmalarının, takvimleri ve sorumlu birimleri ile birlikte karara bağlandıktan sonra çalışmalarının altışar aylık dönemler halinde ve kanıtlarıyla beraber raporlanarak sonuçların Kalite Komisyonu ile paylaşılmasını beklediklerini dile getirdi. Birimlerle değerlendirme toplantıları yapılarak planlanan çalışmaların uygulama sonuçlarının karşılıklı değerlendirileceğini söyleyen Prof. Dr. Bayındır, gerekli iyileşmeler sağlanamıyorsa sebeplerinin birlikte sorgulanacağını, bu sayede Üniversitemizi Kurumsal Akreditasyon sürecine hazır hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Toplantıda, öğretim üyesi ders yüklerinin araştırma çalışmalarına zaman ayıracak şekilde planlanması amacıyla Akademik Performans Puanlama Sistemine entegre bir düzenlemenin geliştirilmesi, Etik Kurullar Bilgi Sisteminin tüm etik kurulları kapsayacak şekilde genişletilmesi, Gazi Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) akademik personel ve öğrenciler arasında bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapılması, araştırma altyapılarındaki ekipman donanımının verimli kullanımının sağlanması amacıyla Envanter Bilgi Sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesi, Disiplinlerarası Program Açma Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe alınması, öğrenci projelerinin tanıtım etkinlikleri kapsamında sergilenmesi ve Üniversitemizde "Dijital Yayın Platformu" kurulması gibi öneriler görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Habermetre