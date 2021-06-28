Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi tarafından...

Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi tarafından düzenlenen "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni" çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kıyak, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Belma Aslım ve Doç. Dr. Akif Özbay, öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kıyak, temel bilimlerin öğretildiği ve bilim üretilen merkezler olmaları nedeniyle Fen Fakültelerinin üniversite sistemi içinde yeri ve katkısı büyüktür dedi. Fen Fakültelerinin, toplumun sadece bilimsel alanda gelişmesinde değil aynı zamanda toplumun eğitiminde de değerli katkılarda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Kıyak, "Fen Fakültesi, ülkenin ihtiyaçlarına duyarlı, sosyal bilince sahip, ileri görüşlü, akıl ve bilimi rehber edinen ve bilimsel bilgiyi üreten ve üretilen bilgiyi paylaşan mezunlar vermeyi amaçlar. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için siz mezunların mezuniyetten sonraki çabaları da önemlidir. Bugün törende, Fen Fakültesi 33. dönem mezunu öğrencilerimize diplomalarını verecek olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kendinize güvenin, kendinizi sevin ve kendinize saygı duyun. Bunu başardığınızda hayatınızdaki en önemli başarının bir ortalamadan çok daha fazla olduğunu fark edeceksiniz" diye konuştu. Dekan Prof. Dr. Suat Kıyak'ın konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız açılış konuşmasını yaptı. 1984 yılında, Üniversitemizin kampüsüne ilk adım attığı andan itibaren Gazili olmanın gururunu hissettiğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, "1988 yılında, sizin bugün hissettiğiniz heyecanı hissederek mezun oldum. Ömrüm boyunca da Gazili olmanın gururunu hep yaşadım. Halen de mezun olduğum üniversitenin rektörü olarak Gazili olmanın gururunu yaşıyorum. Ben inanıyorum ki sizler; ülkemizin her karış toprağında, bayrağımızın dalgalandığı her yerde, görevinizi Fen Fakültemizden aldığınız akademik bilgi ve milli sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde yapacaksınız" diye konuştu. Fen alanının, milletimiz ve bütün insanlık için değeri yüksek ve önemli bir alan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemize ve Fakültemize adım attığınız ilk günden mezun olduğunuz son güne kadar yetişmenizde emekleri olan akademisyenlerimize, bu mezuniyet programının tertip edilmesinde emeği geçen Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Suat Kıyak başta olmak üzere Fakültemizdeki tüm akademik ve idari birimlerde görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Yıldız konuşmasının sonunda, "İnşallah bundan sonraki süreçte devletimize, milletimize, yeni nesillerimize iyi birer örnek olmanız dileğiyle mezuniyetinizi kutluyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. Açılış konuşmalarından sonra fakülte ve bölümlerde derece yapan öğrencilere plaket takdim törenine geçildi. Fakülte birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ve konuşmasının ardından, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve plaketleri takdim edildi. Mezun olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan öğrencilerimizin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: Habermetre