Gazi Umur Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim, gelecek dönem başlayacak

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gazi Umur Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete gireceği bildirildi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, AA muhabirine, 24 derslikli okulun inşaatının tamamlandığını, iç dizayn çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gengörü, 750 öğrenci kapasiteli okulda 2021-2022 döneminde eğitimin başlayacağını duyurdu.

Ödemiş Kaymakamlığının teklifi ve İzmir Valiliğinin oluru ile okula, 14. yüzyılda yaşamış Gazi Umur Bey adının verileceğini kaydeden Gengörü, "Okulun Ödemiş için kıymetli bir tarihi şahsiyetin adını alması önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığımız meslek liselerine büyük önem vermektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp