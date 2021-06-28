Gazi Turhan Bey Camisi yıllara meydan okuyor

Tarihte "Mora Fatihi" olarak anılan Gazi Turhan Bey'in türbesi ve adına inşa ettirdiği cami, Edirne'de doğduğu köyde yıllara meydan okuyor.

Tarihte "Mora Fatihi" olarak anılan Gazi Turhan Bey'in türbesi ve adına inşa ettirdiği cami, Edirne'de doğduğu köyde yıllara meydan okuyor.

Osmanlı döneminde önemli bir askeri üs konumunda olan Uzunköprü ilçesine bağlı Kırkkavak köyünde bulunan Gazi Turhan Bey Camisi ve Türbesi 1454 yılında inşa edildi.

Tek şerefeli bir minareye sahip olan cami 5 buçuk asırdır hem ibadete hem de ziyarete ev sahipliği yapıyor.

Uzunköprü İl Genel Meclisi Üyesi Nedret Akbulut, AA muhabirine, Gazi Turhan Bey'in Edirne ve Osmanlı tarihi için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Kendisinin de Kırkkavak köyünden olduğunu belirten Akbulut, Gazi Turhan Bey döneminde askeri bir üs konumunda olan bölgeden günümüze büyük komutanın türbesi ve camisinin ulaştığını ifade etti.

Akıncıların bu bölgede fetihlere hazırlandığını anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Burası Hamamaltı mevkisi olarak geçer. Osmanlı döneminde savaşlara çıkmadan önce burası bir talim merkezi ve üs olarak kullanılırmış. O zamanki akıncılar burada eğitim görüyorlarmış. Dolayısıyla burası tarihimizden bize kalmış çok önemli bir yer. Gazi Turhan Bey gibi bir ismin buralı olmasından onur ve gurur duyuyoruz.

Türbe ve cami 2008 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçti. Burası başta Trakya olmak üzere pek çok yerden ziyaretçinin ilgisini çekiyor."

Akbulut, Kovid-19 salgını nedeniyle Gazi Turhan Bey anma etkinliklerinin yapılamadığını sözlerine ekledi.

"Atalarımızdan kalan mirasa en iyi şekilde bakıp, sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Kırkkavak Köyü Muhtarı Bilal Altan da köy halkı ve bölge insanı olarak tarihi yapıya sahip çıktıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi geçmişi olan türbe ve caminin önemli bir maneviyatı olduğunu belirten Altan, "Gazi Turhan Bey burasını 1400'lü yıllarda yurt edinmiş. Atalarımız bizlere burasını yurt olarak bırakmış. Biz atalarımızdan kalan mirasa en iyi şekilde bakıp, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gazi Turhan Bey'den kalan yadigar kalan bu külliyenin geleceğe taşınması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar