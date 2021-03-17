Gazi torunundan şehitler için 106 dakikalık saygı nöbeti

ÇANAKKALE Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle şehitler anısına Troya Atı önünde 106 dakika saygı nöbetinde bulundu.

Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, geçen yıl, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yola çıkarak, 375 kilometrelik güzergahta 485 bin adım atarak Çanakkale'ye ulaştı. Saffet Gümüş, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüyüş gerçekleştiremedi. Ancak o döneme ait askeri kıyafet giyerek Troya Atı önünde, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle şehitler anısına 106 dakika saygı nöbetinde bulundu. Gazi torununu saygı nöbetinde gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Saffet Gümüş, "Bundan 106 yıl önce bizim atalarımız, dedelerimiz, Çanakkale'ye geldi. Bizim geleceğimiz, torunlarımız için bize bu vatanı emanet ettiler, can, kan verdiler. 'Yolumuz şehitler yolu' dedik. Tokat'tan Çanakkale'ye geldik. Bugün şehitler anısına 106 dakika saygı nöbeti tutacağız. Gönül isterdi ki Tokat'tan yürümek. Türkiye'deki pandemi sürecinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 'Bu yıl olmaz. Nasip olursa seneye yürürsün' dedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN