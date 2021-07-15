Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
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Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet

Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısı ile İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş 251 şehit anısına nöbet tuttu.

Tokat'ta, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısı ile İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş 251 şehit anısına nöbet tuttu.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıldönümü dolayısı ile Tokat'ta tören düzenlendi. Çanakkale'de dedesi gazi olan, istiklal madalyası sahibi Abdullah Gümüş'ün torunu Saffet Gümüş, asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile nöbet tutmaya başladı. Cumhuriyet Meydanında 251 şehit anısına 251 dakika nöbet tutmaya başlayan Gümüş'e Osmanlı askerlerinin Çanakkale Savaşı'nda giydiği askeri kıyafetlerini giyen iki genç eşlik etti. Tokat Valisi Ozan Balcı, nöbet tutan Gümüş'ten Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Tokat Onbeşliler Dernek Başkanı Saffet Gümüş, duygularını dile getirerek, "Bundan 5 yıl önce FETÖ halkın iradesini hiçe saymaya çalıştı. Darbe girişiminde bulundular, silah sıktılar, bomba attılar. Bizim silahımızla, uçağımızla bizi bombaladılar. Ben onları defalarca lanetliyorum. Rabbim bu vatana bu bayrağı indirtmesin. 251 şehidimiz için 251 dakika burada nöbet tutacağız. Bizim şehitlere borcumuz 251 dakika ile bitmez. Bizler onların torunları olarak 15 Temmuz şehitleri, tüm şehitlerimiz için nöbet tutmaya geldik" dedi. - TOKAT

Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet
Gazi torunundan 251 şehit ansına nöbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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