Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz'un izlerini yakından gördü

Gaziantep'teki 10. sınıf öğrencileri 15 temmuz'un Ankara ve İstanbul'a düzenlenen gezide 15 Temmuz'un izlerini yakından gördü. Öğrenciler, 15 Temmuz'un en önemli isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına da giderek dua etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma' gezisine kent genelindeki il ve ilçelere bağlı milli eğitim okullarının 10. sınıflarında okuyan ve bu yıl sonunu birincilikle bitiren 158 öğrenciyi hem ödüllendirmek hem de manevi değerleri katmak amacıyla Ankara ve İstanbul'a gezisine götürüldü. Öncellikle Kalkışma gecesinin sembol isimlerinden olan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için Niğde'nin Bor ilçesinin Çukurca Köyü'ne gidildi. Şehidin kabri başında duygulu anlar yaşayan öğrenciler, dualar eşliğinde helallik istediler. Bu kısa ziyaretin ardından Ankara'ya geçen öğrenci topluluğu Ankara turunda, merkezi yönetimi yerinde görmek için Türkiye Büyük Millet Meclisini gezme imkanı buldular. Rehber eşliğinde meclis salonlarını gezen grup, 15 Temmuz gecesi bombalanan ve şuan ilk günkü gibi muhafaza edilen yerler tek tek gösterildi.

Akabinde Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ziyaret edildi. Kısa bir yemek molasından sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatğahı olan Anıtkabir'e gidildi. Anıt Mezar önüne varıldığında, askerlerin nöbet değişimi saatine denk gelen öğrencilerin meraklı bakışları görülmeye değerdi.

Beştepe Millet Camii ve Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden öğrenciler, darbede zarar gören araçların sergilendiği alanı gezerken, şaşkınlıkları ve üzüntüleri gözlerinden okunuyordu.

Kısa bir Ankara Kalesi civarı ve Hamamönü gezintisini bireysel olarak yapan geçler, İstiklal Marşımızın yazıldığı ve şuan Mehmed Akif Ersoy Müzesi olarak kullanılan Taceddin Dergahını da ziyaret ettiler.

Ankara'dan ayrılmadan önce panoramik tur (Ulus, Tandoğan, Kızılay, Kuğulu Park çevresi, Gençlik Park çevresi ve bakanlık binaları) yapılarak belli noktaların akılda kalmaları sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler

Daha sonra İstanbul'a geçen grup, İstanbul gezisine 1453 Panoramik Müze ile başladı. Daha sonra Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Müzesi ziyaretleri ile devam edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Abidesi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme mutluluğunu yaşan öğrenciler, ayaküstü sohbet imkanı da buldular.

İstanbul gezisinin sonuna doğru 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin düzenlediği "15 Temmuz Gazisi Buluşma" programına katılan gençlerimiz Gazi Abdullah Ersoy ile birebir sohbet etme imkanı buldular. Hüzünlü anların da yaşandığı programda vatan, bayrak ve millet aşkı gençlerde iyice perçinleşti.

Üç günlük gezinin sonunda Gaziantep'e doğru hareket eden öğrenci grubu, akıllarından silinmeyeceği ve hep güzel bir anı olarak kalacağı milli ve manevi gezinin sonunu Gaziantep İstasyon Meydanı'nda bulunan İstasyon Parkı'nın içerisindeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi turuyla sonlandırdı.

Katılımcıların Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür mektupları yazmaları gezinin önemini bir kere daha hissettirdi. Geziye katılan öğrencilere, gezinin planlanması ve tamamlanması için emek veren personellere teşekkür eden Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA