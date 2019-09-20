Gazi şehrin gazilerinden İzmir'deki skandala tepki

20.09.2019 22:27

Gaziantep'teki gaziler, İzmir'de düzenlenen törende sunucunun kıyafetinden dolayı alanı terk eden bir grup gaziye tepki gösterdi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, İzmir'deki Gaziler Günü programında sunucunun kıyafetinden dolayı bir grup gazi tarafından dışlanmasına sert tepki gösterdi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve sözcüsü Gazi Uzman Çavuş Adem Fatçı, İzmir'deki görüntülerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, gazilerin annelerinin ve kız kardeşlerinin başındaki örtü için de savaştığını belirtti. Bu olayı camia olarak kabul etmediklerinin altını çizen Fatçı, "Dün İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü'ndeki törende tören sunuculuğunu üstlenen öğretmenimize yapılan saygısızlığı sebep ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Çünkü gaziler vatanı. milleti için savaştığı kadar, annelerinin, kız kardeşlerinin başındaki örtü için de savaşmıştır. Biz şanlı Türk bayrağını namusunun örtüsü olarak kabul eden bir milletiz. Buradan dün yaşanan bu olayı kınıyorum. İnşallah bu tür çirkin olaylar tekrar yaşanmaz" dedi.



19 Eylül Gaziler Günü'nü de kutlayan Fatçı, "Kore'den Kıbrıs'a, Suriye'de terörle mücadelede milli sınırlar için şehit düşmüş bütün kınalı kuzulara selam olsun. Tüm gazi ve şehitlerimize selam olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA