Gazi şehrimizin vatan toprağı Vali BİLGİN' e teslim edildi… - Haberler
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Gazi şehrimizin vatan toprağı Vali BİLGİN' e teslim edildi…

Gazi şehrimizin vatan toprağı Vali BİLGİN' e teslim edildi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazi şehrimizin vatan toprağı Vali BİLGİN' e teslim edildi.

GAZİANTEP (Habermetre) - Gazi şehrimizin vatan toprağı Vali BİLGİN' e teslim edildi…

Valimiz Sayın Osman BiLGİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Gaziantep'in Kurtuluşu' nun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, 14 Aralık 2021 Salı günü Gazi şehrimizden ilimize gönderilen şehitlerimiz ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan vatan toprağını ve şanlı Türk bayrağımızı getiren heyeti Valilik makamında kabul etti.

Gazi şehirden ilimize ulaştırılan vatan toprağımız ve şanlı bayrağımızı heyetten teslim alan Vali BiLGİN, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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