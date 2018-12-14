Gazi, Şehit ve Engelli Aileleri Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

Ünlü isimlerin basın danışmanlığını yapan Kadir Balık ve Perihan Abay gazi, şehit ve engelli ailelerini akşam yemeğinde bir araya getirdi. Anlamlı gecede siyasetçiler, iş adamları ve sanatçılar da yer aldı. Gecede İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Ünlü isimlerin basın danışmanlığını yapan Kadir Balık ve Perihan Abay gazi, şehit ve engelli aileleri için anlamlı bir gece düzenledi. Gazi, şehit ve engelli aileleri İstanbul Bahçeşehir'de bulunan bir restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi. Anlamlı gecede siyasetçiler, iş adamları, sanatçılar ve Şişli Belediyesi Yeditepe Ampute Futbol takımı da yer aldı. Gecede aslında herkesin bir engelli adayı olduğu da vurgulandı.

Gecede bir konuşma gerçekleştiren Kadir Balık, "Hepimiz bir engelli, hepimiz bir engelli adayıyız. Onun için geçen sene Eyüp'te yaptık ve bu sene de güzel, gerçekten kaliteli, özgün.. Geceyi düzenlediğimiz restoranın ortaklarına dedim ki böyle bir gece yapmak istiyorum. Allah rızası için bana sponsor olur musunuz dedim. Ne demek kardeşim dedi, o da aynısını söyledi yarın her şey bize olabilir. Onun için gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geceyi düzenleyenlerden Perihan Abay ise, "Sizleri bir araya toplayıp sizlerle birlikte olmak istedik. Hepimizin mevcut olan durumundan kaynaklanan, hepimizin mevcut olduğu belli yerler, statüler var ama bunlar bir yere kadar diyoruz, bir de değerlerimiz var diyoruz, insanlarımız var diyoruz. Bu engelliler, dullarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz bunlar hepsini kapsıyor açıkçası. Biz bu geceye mübarek gece diyoruz" dedi.

Geceye katılanlar Ersan Er'in söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi. Şişli Belediyesi Yeditepe Ampute Futbol Takımı futbolcuları ise şarkılara eşlik edip ritim tuttu.

Geceye katılan gazi eşi Sabahat Kıymaz geceyi düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. Kıymaz, "Bu gece bizim için çok önemli, ben bir gazi eşi olarak misafirim burada. Ablam şehit eşi. Bu geceyi bize düzenleyenlere, sponsor olanlara çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Şişli Belediyesi Yeditepe Ampute Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Arif Ergüneş ise, düzenlenen gecede Ampute Futbol takımına iş adamlarının yardımcı olması gerektiğini ifade etti. Ergüneş, "Engellilere destek anlamıyla yapılan bir gece. Bizde Şişli Engelli Yıldızlar Ampute Futbol Takımı olarak katıldık buraya. Burada kulübümüze bir destek sağlanması açısından beklentimiz var. Çünkü bayağı zorluk içinde deplasmanlara gidip geliyoruz. Bu açıdan bize yardımcı olursa iş adamları çok memnun oluruz" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi, Dul ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Şimşek böyle bir gecenin düzenlendiği için çok mutlu olduğunu ifade ederken gaziler olarak unutulmamak istediklerini de dile getirdi. Şimşek, "Bizler, gaziler ve şehit aileleri unutulunca ölürüz. Bizleri unutmasınlar. Bizlere desteklerini bekliyoruz. Her şey maddiyat değil. Manevi olarak kendi değerlerini istiyoruz. Bizleri gelip sorup, bizlerle sohbet etmelerini istiyoruz. Bizleri buraya davet eden Kadir ağabeyimize, Pınar Hanım'a ve buradaki değerli ortaklarına da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece" dedi.

Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaketleri takdim edildi. İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'e ise geceye katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - İSTANBUL